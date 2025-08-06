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Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю, серед загиблих рятувальник (оновлено)

Унаслідок обстрілу відомо про трьох загиблих.

Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю, серед загиблих рятувальник (оновлено)
наслідки ворожого обстрілу по Нікополю
Фото: ДСНС України

Російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Відомо про загиблих та поранених. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"У Нікополі через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Щирі співчуття рідним... Ще четверо постраждали. Знищена автівка. Деталі уточнюємо", – пише Лисак.

Фото: ДСНС

За інформацією ДСНС України, сьогодні ввечері у Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед яких – рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них – 3 працівники ДСНС.

"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник – Данило Хижняк.
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