Російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Відомо про загиблих та поранених.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Щирі співчуття рідним... Ще четверо постраждали. Знищена автівка. Деталі уточнюємо", – пише Лисак.

Фото: ДСНС

За інформацією ДСНС України, сьогодні ввечері у Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед яких – рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них – 3 працівники ДСНС.

"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник – Данило Хижняк.