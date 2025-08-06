Російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Відомо про загиблих та поранених.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Щирі співчуття рідним... Ще четверо постраждали. Знищена автівка. Деталі уточнюємо", – пише Лисак.
За інформацією ДСНС України, сьогодні ввечері у Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед яких – рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них – 3 працівники ДСНС.
"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник – Данило Хижняк.
- Упродовж дня російські окупанти атакували Дніпропетровщину близько 70 разів. Під обстрілами опинилися три райони. Постраждали троє цивільних.