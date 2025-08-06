ЦПД: Росія поширює фейки для дискредитації обміну полоненими

Росія активізувала інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію процесу обміну полоненими, повідомив Центр протидії дезінформації.

Як заявили у ЦПД, у проросійських медіа поширюють фейкове «звернення» нібито від імені українських військовополонених. У ньому йдеться про «виключення окремих осіб зі списків на обмін» та нібито небажання України повертати цих осіб.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом “всіх на всіх”», — наголосили в Центрі.

У ЦПД нагадали, що раніше вже попереджали про плани російської сторони використати фейки для підриву довіри до офіційних українських інституцій і механізмів обміну.

Також РФ намагається уникнути обміну за домовленим форматом і дискредитувати сам процес, поширюючи неправдиві твердження про нібито відмову України забирати своїх громадян з пункту пропуску «Верхній Ларс».