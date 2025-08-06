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На Херсощині поліцейські евакуювали трьох літніх людей та померлого чоловіка

Евакуйовані планують переїхати до родичів.

У Бериславському районі Херсонської області поліцейські евакуювали трьох літніх людей та померлого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, із села Новоолександрівка правоохоронці вивезли подружжя – 87-річного чоловіка та його 79-річну дружину, чий будинок був пошкоджений обстрілами.

Крім того, із Золотої Балки евакуювали 78-річного чоловіка та тіло його 49-річного сина, який помер від хвороби. 

Поліцейські доправили евакуйованих, які планують переїхати до родичів, у безпечне місце.
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