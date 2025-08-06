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Шмигаль: система DELTA стане обовʼязковою для всіх рівнів Сил оборони

Нещодавно інтегрували платформу штучного інтелекту, яка дає змогу автоматично виявляти ворожу техніку онлайн.

Шмигаль: система DELTA стане обовʼязковою для всіх рівнів Сил оборони
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи ситуаційної обізнаності DELTA на всіх рівнях Сил оборони.

Як пояснив Шмигаль, DELTA — це бойова цифрова екосистема, яка дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції, обмінюватися інформацією в межах підрозділів, бригад, угруповань, а також — у разі потреби — з партнерами.

«DELTA пройшла випробування боєм — у Києві 2022 року, під час знищення Чорноморського флоту, звільнення Зміїного та деокупації Херсона. Відтепер вона буде єдиним джерелом обміну даними для всіх командирів», — нагадав міністр.

Система працює з будь-якого пристрою — ноутбука, планшета, смартфона — і вже забезпечує щоденне ураження понад 2000 ворожих цілей. За рік це понад пів мільйона верифікованих влучань.

Шмигаль додав, що DELTA постійно оновлюється. Зокрема, нещодавно інтегрували платформу штучного інтелекту, яка дає змогу автоматично виявляти ворожу техніку онлайн. Розробники також працюють над новими модулями.
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