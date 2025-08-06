Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаПолітика

ЄС вимагає від Грузії звільнити засуджену журналістку Мзію Амаглобелі

Журналістку засудили до двох років ув'язнення. 

ЄС вимагає від Грузії звільнити засуджену журналістку Мзію Амаглобелі
Мзія Амаглобелі
Фото: Batumelebi

Європейський Союз рішуче засуджує вирок відомої грузинської журналістки Мзії Амаглобелі до двох років позбавлення волі.

Про це повідомила Європейська служба зовнішніх справ.

“Свобода ЗМІ та право на свободу вираження поглядів є наріжними каменями будь-якого демократичного суспільства. Журналісти повинні мати можливість виконувати свою життєво важливу роботу, не боячись переслідувань чи надмірних обмежень. Дії влади, спрямовані на придушення незалежних ЗМІ та їх замовчування, підривають самі основи демократії, суперечать міжнародним зобов'язанням Грузії та суперечать європейським прагненням населення Грузії”, - йдеться у повідомленні.

ЄС закликав грузинську владу звільнити Мзію Амаглобелі, а також тих, хто був несправедливо затриманий. Також Тбілісі закликали підтримувати та забезпечувати право на справедливий суд як фундаментальний принцип правосуддя та ключовий стовп демократичного управління.

В ЄС наголосили, що підтримують грузинський народ та його європейські прагнення і залишаються непохитним у своїй відданості підтримці громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

  • Раніше Батумський міський суд засудив засновницю Batumelebi/Netgazeti Мзію Амаглобелі до двох років ув'язнення за те, що вона начебто вдарила поліцейського по щоці, смикнувши його за одяг. Ним виявився начальник поліції Батумі Іраклій Дгебуадзе (родич іншого чиновника МВС Григола Беселія).
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies