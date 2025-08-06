ЄС вимагає від Грузії звільнити засуджену журналістку Мзію Амаглобелі

Журналістку засудили до двох років ув'язнення.

Європейський Союз рішуче засуджує вирок відомої грузинської журналістки Мзії Амаглобелі до двох років позбавлення волі.

Про це повідомила Європейська служба зовнішніх справ.

“Свобода ЗМІ та право на свободу вираження поглядів є наріжними каменями будь-якого демократичного суспільства. Журналісти повинні мати можливість виконувати свою життєво важливу роботу, не боячись переслідувань чи надмірних обмежень. Дії влади, спрямовані на придушення незалежних ЗМІ та їх замовчування, підривають самі основи демократії, суперечать міжнародним зобов'язанням Грузії та суперечать європейським прагненням населення Грузії”, - йдеться у повідомленні.

ЄС закликав грузинську владу звільнити Мзію Амаглобелі, а також тих, хто був несправедливо затриманий. Також Тбілісі закликали підтримувати та забезпечувати право на справедливий суд як фундаментальний принцип правосуддя та ключовий стовп демократичного управління.

В ЄС наголосили, що підтримують грузинський народ та його європейські прагнення і залишаються непохитним у своїй відданості підтримці громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.