Зеленський: кожна доба – це близько 200 КАБів проти наших громад та позицій

Президент вважає, що жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли, зокрема за вчорашню ворожу атаку на Дніпропетровщину.

Він нагадав у телеграмі, що тільки за один день учора у цій області росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили. Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими.

"Три людини там були вбиті абсолютно підло. Рятувальник, працівник ДСНС України Данило Хижняк – молодий хлопець, 23 роки, порятунок людей був його роботою. І це – мішень для Росії. Також загинули Юрій Крутінь, 62 роки, Наталія Шушвар, 49 років, – звичайні люди, звичайні мешканці Нікополя. Мої співчуття рідним та близьким", – зазначив він.

За словами глави держави, фактично кожного дня тривають удари російськими дронами, авіабомбами.

"Кожна доба – це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають", – написав він і додав, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами і завжди отримує допомогу та необхідні рішення.

"І саме тому вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну. Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо Росію до припинення агресії. Слава Україні", – сказав президент.