Понад три чверті українців категорично відкидають умовний план РФ щодо встановлення миру
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) наприкінці липня повторив опитування серед українців стосовно ставлення до мирних платів України та Європи, США та Росії. 

Як йдеться у пресрелізі, категорично відкидають мирний план РФ 76% опитаних українців. Можуть погодитися з цим 17% громадян України. 

Умовний план США: 

  • група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки;
  • Росія зберігає контроль над окупованими територіями; 
  • США офіційно визнає Крим частиною Росії; 
  • Україна рухається до вступу до ЄС; 
  • США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Умовний план Європи і України: 

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США; 
  • Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають; 
  • Україна рухається до вступу до ЄС; 
  • після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії.

Умовний план Росії: 

  • Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння; 
  • Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО; 
  • під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей; 
  • Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них; 
  • Україна рухається до вступу до ЄС; 
  • США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

"76% українців категорично відкидають план Росії для встановлення миру (у травні було 82%).Можуть погодитися на вимоги Росії – 17% (ріст з 10% у травні). Умовний план США можуть прийняти 39% респондентів, і цей показник зріс з 29% у травні (водночас, як і раніше, переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них). При цьому для більшої частки українців (49%) план є категорично неприйнятним (у травні було 62%). Спільний план Європи і України готові прийняти 54% (у травні було 51%). Вважають цей план категорично неприйнятим – 30% (у травні – 35%)", – йдеться у звіті. 

У всіх регіонах населення категорично проти вимог Росії і лише незначна частина готова для миру прийняти її вимоги.

Опитування проводили упродовж 23 липня-4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Опитали 1 022 респондентів віком від 18 років і старших, які є громадянами України та на момент опитування проживали на території, підконтрольній нашій державі. 
