Вночі над Дніпропетровщиною збили 33 дрони. Постраждали люди, понівечене майно

У ніч на 7 серпня над Дніпропетровщиною оборонці збили 33 БпЛА російські безпілотники. Ворог також атакував область із артилерії.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак, унаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Там виникли декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.

У Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок.

У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

По Нікопольщині ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки