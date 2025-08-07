У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Вночі над Дніпропетровщиною збили 33 дрони. Постраждали люди, понівечене майно

Ворог також атакував область із артилерії. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 7 серпня над Дніпропетровщиною оборонці збили 33 БпЛА російські безпілотники. Ворог також атакував область із артилерії. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак, унаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 

Там виникли декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.

У Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок.

У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

По Нікопольщині ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. 

До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки
