Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Зовнішня розвідка: нафтогазові доходи бюджету Росії скоротилися на $17 млрд

Падіння енергетичних доходів демонструє посилення вразливості російської економіки до зовнішнього тиску.

Зовнішня розвідка: нафтогазові доходи бюджету Росії скоротилися на $17 млрд
російський танкер
Фото: mbk-news.appspot.com

У січні–липні 2025 року надходження до федерального бюджету Росії від нафтогазового сектору впали на 19 % порівняно з аналогічним періодом 2024-го — до $69,2 млрд.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За оцінкою СЗРУ, основними причинами стали зниження світових цін на нафту, зміцнення рубля і різке падіння експорту газу до Євросоюзу.

Так, середня ціна нафти Urals впала на 18,4 % — до $60,37 за барель. Водночас курс рубля зміцнився на 45 % — з 113,71 до 81,25 за долар США. Постачання газу до ЄС зменшилося на 50 % — до 9,93 млрд кубометрів.

З огляду на втрати російський уряд почав скорочувати компенсації нафтовим компаніям у межах паливного демпфера. Міністерство фінансів РФ переглянуло прогноз нафтогазових доходів на 2025 рік до $104,4 млрд, що на 24 % менше за попередні очікування ($137,3 млрд).

У розвідці наголошують, що падіння енергетичних доходів демонструє посилення вразливості російської економіки до зовнішнього тиску. Для покриття дефіциту бюджет РФ збирається активніше використовувати кошти Фонду національного добробуту та скорочувати видатки на цивільні потреби, переорієнтовуючи фінансування на війну проти України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies