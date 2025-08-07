«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 6 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1259 людей, у тому числі 78 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 6 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 6 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Білокузьминівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 серпня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено будинок і гараж, у Світлому пошкоджено 4 склади. У Шаховому зруйновано 3 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 6 будинків, крамницю, гараж, 4 автівки, лінію електропередач і газогін. У Миколаївці обстріляна промзона. В Олександрівці поранено 3 людини, пошкоджено 6 будинків, авто і мопед. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, у Білокузьминівці — 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
