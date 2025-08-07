ППО вночі знешкодила 89 ворожих дронів. Зафіксували влучання на 11 локаціях

Всього ворог запустив по Україні 112 ударних безпілотників.

У ніч на 7 серпня російські війська запустили по Україні 112 ударних безпілотників. ППо знешкодила 89 із них, але зафіксували влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 7 серпня (із 22.30 6 серпня) противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили