У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО вночі знешкодила 89 ворожих дронів. Зафіксували влучання на 11 локаціях

Всього ворог запустив по Україні 112 ударних безпілотників. 

ППО вночі знешкодила 89 ворожих дронів. Зафіксували влучання на 11 локаціях
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 7 серпня російські війська запустили по Україні 112 ударних безпілотників. ППо знешкодила 89 із них, але зафіксували влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

"У ніч на 7 серпня (із 22.30 6 серпня)  противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

  • У ніч на 7 серпня над Дніпропетровщиною оборонці збили 33 БпЛА російські безпілотники. Постраждали люди. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies