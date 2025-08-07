Восьмеро мешканців Херсонщини поранені унаслідок російських обстрілів

Упродовж доби російські війська поранили вісьмох мешканців Херсонищини. Ворог атакував 37 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Ххерсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Вірівка, Гаврилівка, Дослідне, Дудчани, Зимівник, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Микільське, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Олександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Придніпровське, Ромашкове, Саблуківка, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Чорнобаївка, Шевченківка, Широка Балка, Шляхове, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід та приватний автомобіль.