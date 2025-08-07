СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Восьмеро мешканців Херсонщини поранені унаслідок російських обстрілів

Ворог атакував 37 населених пунктів області.

Восьмеро мешканців Херсонщини поранені унаслідок російських обстрілів
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж доби російські війська поранили вісьмох мешканців Херсонищини. Ворог атакував 37 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Ххерсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором,  артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Вірівка, Гаврилівка, Дослідне, Дудчани, Зимівник, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Микільське, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Олександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Придніпровське, Ромашкове, Саблуківка, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Чорнобаївка, Шевченківка, Широка Балка, Шляхове, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід та приватний автомобіль.
