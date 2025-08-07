Трамп підтвердив, що "дуже скоро" може зустрітися з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп на брифінгу у Білому домі підтвердив інформацію, поширену раніше у ЗМІ, щодо можливості зустрічі з Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише "Укрінформ", глава держави заявив, що "у нас були дуже хороші переговори з Путіним, і є висока ймовірність, що ми зможемо покласти цьому край, завершити цей довгий шлях... велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро". Він також відзначив "хорошу перспективу" того, що український лідер та російський диктатор погодяться на особисту розмову.

Однак поїздку свого спеціального представника Стіва Віткоффа до Кремля на тригодинну авдієнцію у Путіна Трамп відмовився називати "проривом".

Господар Білого дому також нагадав, що вже встиг "допомогти вирішити п'ять воєн", за його першої каденції "Росія нічого не окупувала", а він перебуває в Овальному кабінеті, "щоб покінчити з цим і зупинити смерть".