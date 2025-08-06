Василь Боднар: контракти із ЗСУ підпише п’ята група добровольців Українського легіону

У Люблині в Польщі контракти із ЗСУ підпише вже п’ята група добровольців Українського легіону.

Про це повідомив Укрінформу посол України в Польщі Василь Боднар.

“8 серпня планується підписання контрактів із Збройними силами України черговою групою добровольців. Це підтверджує ефективність роботи цього пункту набору добровольців і що він і надалі користується популярністю”, - зазначив Боднар.

Він наголосив, що українці, які перебувають за кордоном, повертаються додому, і рекрутинговий центр у Любліні надає можливість долучитися до української ЗСУ.

Василь Боднар уточнив, що попередні групи добровольців пройшли навчання у Польщі, і тепер проходять бойове злагодження в Україні.

У жовтні минулого року в польському Любліні відкрили набір до Українського легіону. Долучитися до нього можуть добровольці-українці.

16 листопада 2024 року на базі одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі перша група добровольців "Українського легіону" склала присягу на вірність українському народові.