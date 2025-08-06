Василь Боднар: контракти із ЗСУ підпише п’ята група добровольців Українського легіону

У Люблині в Польщі контракти із ЗСУ підпише вже п’ята група добровольців Українського легіону.
Про це повідомив Укрінформу посол України в Польщі Василь Боднар.
“8 серпня планується підписання контрактів із Збройними силами України черговою групою добровольців. Це підтверджує ефективність роботи цього пункту набору добровольців і що він і надалі користується популярністю”, - зазначив Боднар.
Він наголосив, що українці, які перебувають за кордоном, повертаються додому, і рекрутинговий центр у Любліні надає можливість долучитися до української ЗСУ.
Василь Боднар уточнив, що попередні групи добровольців пройшли навчання у Польщі, і тепер проходять бойове злагодження в Україні.
- У жовтні минулого року в польському Любліні відкрили набір до Українського легіону. Долучитися до нього можуть добровольці-українці.
- 16 листопада 2024 року на базі одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі перша група добровольців "Українського легіону" склала присягу на вірність українському народові.
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Українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі. Загалом подали заявки громадяни України, які живуть у 30 країнах світу. Станом на середину листопада заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб.