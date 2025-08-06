Головне за середу, 6 серпня: удар по Нікополю, понад 110 боєзіткнень, атака на Степногірськ

Бойові дії на Донеччині, 113 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський на Сумщині. Яким запам’ятається 1260-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Відомо про загиблих та поранених.

"У Нікополі через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Щирі співчуття рідним... Ще четверо постраждали. Знищена автівка. Деталі уточнюємо", – інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією ДСНС України, сьогодні ввечері у Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед яких – рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них – 3 працівники ДСНС.

"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару загинув 23-річний рятувальник – Данило Хижняк.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 серпня відбулося 113 бойових зіткнень.

Кожне четверте боєзіткнення від початку доби - на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 серпня – в новині.

Президент Зеленський відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку на Сумщині та заслухав доповіді щодо звільнення Андріївки та Кіндратівки.

"Пункт управління 225-го окремого штурмового полку. Саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшов на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд", – ідеться у повідомленні у соцмережах.

Глава держави поспілкувався із командирами, заслухав доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наступні кроки ЗСУ для звільнення української землі.

Більше інформації – в новині.

Унаслідок російської атаки по Степногірську Запорізької області загинув 38-річний чоловік.

Росіяни ударили fpv-дроном по приватній забудові. Внаслідок атаки пошкоджений будинок. Чоловік загинув на місці, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Біля Краматорська на Донеччині російський дрон атакував автомобіль Укрпошти, унаслідок чого загинула начальниця пересувного відділення, поранений водій, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Сьогодні в родині Укрпошти – важкий день. На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення", – зазначив він.

Також сьогодні ворожий дрон атакував автомобіль Укрпошти на Херсонщині, обійшлося без постраждалих.

6 серпня президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, пише The Guardian.

Бесіда відбулася після того, як у РФ пройшла зустріч Володимира Путіна і спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що "наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись".

Подробиці – в новині.

Майже сотня українців – 96 осіб - застрягла на кордоні з Грузією, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у відповідь на запит LB.ua.

Українські консули вимагають доступу до громадян, які оголосили голодування в пункті пропуску “Даріалі", заявили у МЗС. Міністерство закордонних справ України намагається якнайшвидше розблокувати транзит через Молдову.

Росія тим надсилає все більшу кількість депортованих, яких не пропускає грузинська влада через відсутність гарантій транзиту від Молдови, наголосили в українському відомстві.

У МЗС запевнили, що консули перебувають на постійному звʼязку з усіма українцями, які застрягли на пропускному пункті.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25%-го мита на усі товари з Індії.

У повідомленні Білого дому зазначається, що американський лідер зробив це через закупівлю Індією прямо чи опосередковано російської нафти та нафтопродуктів.

Мито набере чинності через 21 день після підписання (тобто з 27 серпня 2025 року).

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