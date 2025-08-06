«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСуспільствоВійна

З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали вже 925 людей

Серед евакуйованих - 56 дітей та 106 маломобільних громадян. 

З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали вже 925 людей
Архівне фото
Фото: Скріншот з відео

У Херсоні триває евакуація людей з мікрорайону Корабел. 

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. 

За 6 серпня станом на 18:00 було евакуйовано 171 людину, з них – 7 діти та 21 маломобільна особа. 

Загалом за п'ять днів було евакуйовано 925 людей, зокрема 56 дітей та 106 маломобільних громадян. 

“Евакуація триває. Всім надається допомога з оформленням статусу ВПО та тимчасовим житлом з усіма умовами для тривалого перебування”, - запевнив Шанько. 

Залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами: 050-040-44-24 або 098-958-17-90.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies