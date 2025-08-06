З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали вже 925 людей

У Херсоні триває евакуація людей з мікрорайону Корабел.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

За 6 серпня станом на 18:00 було евакуйовано 171 людину, з них – 7 діти та 21 маломобільна особа.

Загалом за п'ять днів було евакуйовано 925 людей, зокрема 56 дітей та 106 маломобільних громадян.

“Евакуація триває. Всім надається допомога з оформленням статусу ВПО та тимчасовим житлом з усіма умовами для тривалого перебування”, - запевнив Шанько.

Залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами: 050-040-44-24 або 098-958-17-90.