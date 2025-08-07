Росіяни атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Сумщини

Ввечері 6 серпня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумської області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
“Також сьогодні ввечері ворог атакував двома БпЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади”, - написав Григоров.
Внаслідок російського удару був поранений 71-річний чоловік.
Його з уламковими пораненнями доставили до лікарні, де медики надають постраждалому необхідну допомогу.
- Ввечері 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Сумську область. Внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі, на місці працюють всі необхідні екстрені служби.