Росіяни атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Сумщини

Його з уламковими пораненнями доставили до лікарні, де медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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