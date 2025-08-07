На Запоріжжі РФ вбила вчора трьох людей, і ще одну – сьогодні вранці

Вчора, 6 серпня троє людей загинули, тринадцять – поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Василівський райони. А сьогодні вранці 62-річна жінка загинула внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області.
Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, сьогодні росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок.
Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах області.
Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Канівському, Кам’янському, Малинівці, Ольгівському.
556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю.
3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку, Малинівку.
159 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.
Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів.
- Вчора ворог завдав ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. Серед поранених були щонайменше дві дитини.