ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі РФ вбила вчора трьох людей, і ще одну – сьогодні вранці

Ще тринадцять мешканців області поранені. 

На Запоріжжі РФ вбила вчора трьох людей, і ще одну – сьогодні вранці
Наслідки обстрілу на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Вчора, 6 серпня троє людей загинули, тринадцять – поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Василівський райони. А сьогодні вранці 62-річна жінка загинула внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, сьогодні росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок. 

Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах області.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Канівському, Кам’янському, Малинівці, Ольгівському.

556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю.

3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку, Малинівку.

159 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів.

  • Вчора ворог завдав ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. Серед поранених були щонайменше дві дитини. 
﻿
