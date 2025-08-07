Громада Києва передала бійцям 5 штурмової бригади велику партію дронів

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 5 Окремої штурмової бригади ще 900 БПЛА різних типів. Про це він повідомив у Facebook.

«Передав від громади столиці на фронт бійцям 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ іще 900 БпЛА. Зокрема, 800 FPV-дронів різних типів та 100 Mavic 3Е», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що навесні столиця вже передавала цій бригаді 2000 безпілотників.

«Разом із сьогоднішніми це вже майже 3000 дронів. На це вкрай необхідне оснащення від початку року виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 200 млн грн», - наголосив мер.

Він також нагадав, що загалом цього року на підтримку захисників столиця спрямувала вже 6 млрд грн. Зокрема, відправила бійцям різних бригад майже 35 000 БпЛА.