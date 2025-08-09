Зеленський провів розмову із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером

Сторони обговорили необхідність сталого миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем'єром Британії Кіром Стармером небезпеку російського плану звести всі намагання до миру до неможливості обговорення.

Про це Президент написав у соцмережах.

"Говорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого", — ідеться у повідомленні.

Президент наголосив на необхідності чітких кроків і максимум координації України з партнерами. "Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну".

"Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", — додає глава держави.