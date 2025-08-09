​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
ГоловнаПолітика

Зеленський провів розмову із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером

Сторони обговорили необхідність сталого миру в Україні.

Зеленський провів розмову із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Фото: офіс президента в Telegram

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем'єром Британії Кіром Стармером небезпеку російського плану звести всі намагання до миру до неможливості обговорення.

Про це Президент написав у соцмережах. 

"Говорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого", — ідеться у повідомленні. 

Президент наголосив на необхідності чітких кроків і максимум координації України з партнерами. "Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну". 

"Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", — додає глава держави.
