Зеленський: ми не дамо Росії другу спробу поділити Україну

У вечірньому зверненні 9 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про активний дипломатичний день і від ранку координацію з партнерами – Британією, Францією, Фінляндією, Естонією, Данією, Іспанією.

Перше: має бути чесне закінчення війни, і саме від Росії це залежить, саме Росія має закінчити війну, яку вона почала.

Друге: Україна та всі партнери однаково сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств. Тільки один субʼєкт цьому протистоїть – це Путін. Його єдина карта на руках – це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно.

Третє: Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого. Припинення вогню – всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили, і забезпечили конструктивно: ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат.

Так само потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат. Щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – і ми не робимо все публічним.

“Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич”, – наголосив президент.

Він зауважив, що Путіну дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Очільник Кремля не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму.

“Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати”, – сказав президент.

Глава держави наголосив, що російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі.

“Вже була щойно доповідь нашої команди з Британії – Андрія Єрмака. Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи: Україна, Сполучені Штати – віцепрезидент Венс, – Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща. Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово. І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!” – сказав президент.