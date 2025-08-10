Російські окупанти вбили двох цивільних на Херсонщині

Російські дрони атакували двох цивільних у Станіславі і Дніпровському на Херсонщині.
Про це інформує Херсонська оласна прокуратура.
За даними слідства,10 серпня близько 13:00 військовослужбовці ЗС РФ здійснили удар безпілотним літальним апаратом по одній із вулиць у с. Станіслав Херсонського району.
Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік 1988 року народження, який перебував на вулиці.
Приблизно о 14:00 унаслідок ворожої атаки загинув ще один цивільний 1977 року народження у с. Дніпровське.
"Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують чергові воєнні злочини, вчинені збройними силами рф", – ідеться у повідомленні відомства.
- Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку у селі Дудчани Херсонської області.