Війна

Російські окупанти вбили двох цивільних на Херсонщині

Російські дрони атакували двох цивільних у Станіславі і Дніпровському на Херсонщині. 

Про це інформує Херсонська оласна прокуратура.

За даними слідства,10 серпня близько 13:00 військовослужбовці ЗС РФ здійснили удар безпілотним літальним апаратом по одній із вулиць у с. Станіслав Херсонського району.

Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік 1988 року народження, який перебував на вулиці.

Приблизно о 14:00 унаслідок ворожої атаки загинув ще один цивільний 1977 року народження у с. Дніпровське. 

"Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують чергові воєнні злочини, вчинені збройними силами рф", – ідеться у повідомленні відомства.
﻿
