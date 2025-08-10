На Одещині троє людей загинули під час купання у морі внаслідок вибухів

Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці.

В Одеській області троє людей загинуло під час купання в морі внаслідок двох вибухів. Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. Це ще раз доводить: перебування в неперевірених акваторіях — смертельно небезпечне!" – наголошує Олег Кіпер.

За інформацією Кіпера, в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району.

Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді. З переліком локацій можна ознайомитися за посиланням.

На місцях трагедій працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі подій.

"Вкотре закликаю: відпочивайте лише там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки — це пряма загроза життю та здоров’ю, яка може закінчитися непоправною втратою", – додає очільник ОВА.