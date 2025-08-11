Росіяни поранили двох мешканців Дніпропетровщини

Російські війська поранили у Дніпропетровській області двох чоловіків.

Як написав начальник ОВА Сергій Лисак у телеграмі, агресор продовжував бити по Нікопольщині, застосовуючи БпЛА та артилерію. Від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади.Постраждав 52-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Побиті понад десяток приватних будинків, ще 2 – загорілися. Понівечені 4 господарські споруди, авто.

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району противник поцілив КАБом. По Межівській – БпЛА.

Постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновані два магазини, понівечений ліцей.