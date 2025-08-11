За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Росіяни поранили двох мешканців Дніпропетровщини

Постраждали будинки, магазини та ліцей. 

Росіяни поранили двох мешканців Дніпропетровщини
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська поранили у Дніпропетровській області двох чоловіків. 

Як написав начальник ОВА Сергій Лисак у телеграмі, агресор продовжував бити по Нікопольщині, застосовуючи БпЛА та артилерію. Від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська,  Марганецька, Покровська громади.Постраждав 52-річний чоловік.  Лікуватиметься амбулаторно.

Побиті понад десяток приватних будинків, ще 2 – загорілися. Понівечені 4 господарські споруди, авто.

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району противник поцілив КАБом. По Межівській – БпЛА. 

Постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновані два магазини, понівечений ліцей.

  • Вчора армія РФ поранила на Дніпропетровщині 63-річного чоловіка, понівечила базу відпочинку та будинки.
Теми: , ,
