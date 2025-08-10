Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСуспільствоОсвіта

На Харківщині будують 38 підземних шкіл та модернізують наявні заклади

Область проінспектували прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністри освіти і науки Оксен Лісовий та охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На Харківщині будують 38 підземних шкіл та модернізують наявні заклади
З робочим візитом на Харківщині перебувала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області планують побудувати 38 підземних шкіл та модернізують наявні заклади.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, сьогодні з робочим візитом на Харківщині перебувала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. 

"Разом із Першим віцепрем’єр-міністром — Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, Міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, Міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком та народними депутатами оглянули низку важливих проєктів, які реалізуємо в регіоні", – зазначив Синєгубов. 

Він додав, що одне з ключових завдань Харківської ОВА – створення безпечних умов для навчання і розвитку дітей. "Сьогодні будуємо в регіоні 38 підземних шкіл, а також модернізуємо наявні заклади з урахуванням вимог безпеки – такої кількості укриттів у закладах освіти не зводить жодна з областей України", – повідомив очільник Харківської ОВА. 

Політики оглянули дитячий садок, у якому триває масштабна реконструкція: зводиться укриття з чотирма навчальними кімнатами, їдальнею, медпунктом, санвузлами та ліфтом для маломобільних дітей.

Також відвідали один із ліцеїв області, де нещодавно завершили будівництво укриття. Безпечне приміщення включає 9 класних кімнат, актову залу, медичний пункт, санвузли та їдальню, має автономне джерело енергії. Там навчатимуться 400 дітей.

"Також відвідали Харківську обласну клінічну лікарню. Нещодавно тут завершили масштабну реконструкцію приймально-діагностичного відділення і відділення екстреної медичної допомоги й оснастили їх найсучаснішим унікальним обладнанням", – йдеться у дописі. 

Синєгубов розповів, що щороку в обласній лікарні обслуговують більше 30 тисяч стаціонарних і понад 170 тисяч амбулаторних пацієнтів, проводять понад 14 тисяч операцій.

  • Уряд цього року спрямовує 11 млрд грн на укриття у школах та додаткові 1,1 млрд грн на безбар’єрність в регіонах. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies