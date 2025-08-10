На Харківщині будують 38 підземних шкіл та модернізують наявні заклади

Область проінспектували прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністри освіти і науки Оксен Лісовий та охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У Харківській області планують побудувати 38 підземних шкіл та модернізують наявні заклади.

"Разом із Першим віцепрем’єр-міністром — Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, Міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, Міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком та народними депутатами оглянули низку важливих проєктів, які реалізуємо в регіоні", – зазначив Синєгубов.

Він додав, що одне з ключових завдань Харківської ОВА – створення безпечних умов для навчання і розвитку дітей. "Сьогодні будуємо в регіоні 38 підземних шкіл, а також модернізуємо наявні заклади з урахуванням вимог безпеки – такої кількості укриттів у закладах освіти не зводить жодна з областей України", – повідомив очільник Харківської ОВА.

Політики оглянули дитячий садок, у якому триває масштабна реконструкція: зводиться укриття з чотирма навчальними кімнатами, їдальнею, медпунктом, санвузлами та ліфтом для маломобільних дітей.

Також відвідали один із ліцеїв області, де нещодавно завершили будівництво укриття. Безпечне приміщення включає 9 класних кімнат, актову залу, медичний пункт, санвузли та їдальню, має автономне джерело енергії. Там навчатимуться 400 дітей.

"Також відвідали Харківську обласну клінічну лікарню. Нещодавно тут завершили масштабну реконструкцію приймально-діагностичного відділення і відділення екстреної медичної допомоги й оснастили їх найсучаснішим унікальним обладнанням", – йдеться у дописі.

Синєгубов розповів, що щороку в обласній лікарні обслуговують більше 30 тисяч стаціонарних і понад 170 тисяч амбулаторних пацієнтів, проводять понад 14 тисяч операцій.