У Куп'янську на Харківщині росіяни атакували цивільне авто, четверо постраждалих

Унаслідок російської атаки на цивільне авто у Куп'янську чотири людини постраждали, повідомляє прокуратура Харківської області.
За даними слідства, 9 серпня близько 17:00 у м. Куп’янськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Поранень зазнав 73-річний чоловік. Ще три жінки зазнали гострої стресової реакції.
Унаслідок атаки автомобіль пошкоджено.
- Упродовж минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Є поранені.