У Куп'янську на Харківщині росіяни атакували цивільне авто, четверо постраждалих

Унаслідок російської атаки на цивільне авто у Куп'янську чотири людини постраждали, повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 9 серпня близько 17:00 у м. Куп’янськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Поранень зазнав 73-річний чоловік. Ще три жінки зазнали гострої стресової реакції.

Унаслідок атаки автомобіль пошкоджено.