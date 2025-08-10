Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували залізничний вокзал на Дніпропетровщині

Через Синельникове скасовані усі потяги та електрички.

Росіяни атакували залізничний вокзал на Дніпропетровщині
Фото: скріншот

Російська армія атакувала залізничний вокзал у Синельниковому Дніпропетровської області. Наразі рух потягів та електричок скасований.

Про це повідомляє голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. 

"Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область. Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше – без жертв", – ідеться в повідомленні.

Наразі на місцях ударів розпочалося відновлення. Через Синельникове скасовані усі потяги та електрички.
