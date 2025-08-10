У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура

Над Дніпропетровщиною ППО знищила 21 ворожий безпілотник.

Унаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі росіяни атакували Синельниківський район БпЛА. Відомо про пошкоджені будинки та адмінбудівлю.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У райцентрі сталося декілька займань. Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на на транспортному підприємстві. Понівечені 2 приватні будинки", – ідеться у повідомленні. 

Під обстрілами опинилися також Васильківська та Межівська громадам. Потрощені адмінбудівля та оселя місцевих.

Вибухи лунали і на Нікопольщині. Туди ворог скерував fpv-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. 

Обійшлося без постраждалих.

Над Дніпропетровщиною ППО знищила 21 ворожий безпілотник.
