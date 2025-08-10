Унаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура

Вночі росіяни атакували Синельниківський район БпЛА. Відомо про пошкоджені будинки та адмінбудівлю.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У райцентрі сталося декілька займань. Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на на транспортному підприємстві. Понівечені 2 приватні будинки", – ідеться у повідомленні.
Під обстрілами опинилися також Васильківська та Межівська громадам. Потрощені адмінбудівля та оселя місцевих.
Вибухи лунали і на Нікопольщині. Туди ворог скерував fpv-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.
Обійшлося без постраждалих.
Над Дніпропетровщиною ППО знищила 21 ворожий безпілотник.
- Уночі 10 серпня російські окупанти атакували Україну сотнею ударних безпілотників, сили ППО знищили 70 повітряних цілей ворога.