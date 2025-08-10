Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​The Washington Post: Путін не готовий повернути Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях

Путін вимагав, аби Київ відмовився від Донбасу, погодившись в обмін на заморожування лінії фронту на нинішніх позиціях.

​The Washington Post: Путін не готовий повернути Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях
Президент Росії Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерело, обізнане зі змістом зустрічі спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським президентом.

Під час цієї зустрічі, що відбулася 6 серпня, Путін вимагав, аби Київ відмовився від Донбасу, погодившись в обмін на припинення вогню та заморожування лінії фронту на нинішніх позиціях.

Після цього президент США Трамп провів розмову з Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.

Співрозмовник The Washington Post стверджує, що американська сторона сприйняла пропозицію Путіна зупинити бойові дії в Запорізькій та Херсонській областях як готовність вивести звідти російські війська. Але Кремль не готовий відмовитися від захоплених територій.

При цьому Спецпосланець Трампа Стів Віткофф пізніше уточнив, Путін погодився лише заморозити поточні позиції Росії в Запорізькій та Херсонській областях. 
﻿
