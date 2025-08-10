В Україні за перше півріччя 52 подружніх пар одружилися повторно

Українці можуть організувати повторні урочисті обряди держреєстрації шлюбу за допомогою послуги від ДРАЦС "Ювілейне весілля".

Сімейні пари, які відзначають чергову річницю весілля мають можливість провести урочистий обряд державної реєстрації шлюбу і скористатися послугою від ДРАЦС "Ювілейне весілля".

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Для організації урочистого обряду державної реєстрації шлюбу необхідно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС. Під час його здійснення подружжя отримує свідоцтво про шлюб із позначкою "повторно".

"Ювілейне весілля" не обмежується ювілейними датами. Послугу можна замовити незалежно від тривалості подружнього життя - чи то 1 рік, 18, чи 50 років. Ініціатором може виступати як саме подружжя, так і їхні родичі чи друзі.

За перше півріччя 2025 року послугою "Ювілейне весілля" скористалися 52 подружніх пар. Лідером за кількістю проведених повторних церемоній стала Рівненська область, де здійснено 38 обрядів.