​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні за перше півріччя 52 подружніх пар одружилися повторно

Українці можуть організувати повторні урочисті обряди держреєстрації шлюбу за допомогою послуги від ДРАЦС "Ювілейне весілля". 

В Україні за перше півріччя 52 подружніх пар одружилися повторно
Фото: ru.tsn.ua

Сімейні пари, які відзначають чергову річницю весілля мають можливість провести урочистий обряд державної реєстрації шлюбу і скористатися послугою від ДРАЦС "Ювілейне весілля". 

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Для організації урочистого обряду державної реєстрації шлюбу необхідно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС. Під час його здійснення подружжя отримує свідоцтво про шлюб із позначкою "повторно". 

"Ювілейне весілля" не обмежується ювілейними датами. Послугу можна замовити незалежно від тривалості подружнього життя - чи то 1 рік, 18, чи 50 років. Ініціатором може виступати як саме подружжя, так і їхні родичі чи друзі.

За перше півріччя 2025 року  послугою "Ювілейне весілля" скористалися 52 подружніх пар. Лідером за кількістю проведених повторних церемоній стала Рівненська область, де здійснено 38 обрядів.

 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies