Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Квитки через "Дію": чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
Окупанти майже 30 разів обстріляли Донеччину, є пошкодження будинків

З лінії фронту евакуйовано 1011 людей, з них – 53 дитини.

Окупанти майже 30 разів обстріляли Донеччину, є пошкодження будинків
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія за минулу добу 28 разів обстріляла населені пункти Донеччини. Відомо про загиблих і поранених, а також пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини", – ідеться у повідомленні.

У Шаховому Покровського району зруйновано 31 приватний будинок. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок; у Середньому загинула людина. 

У Микільському Святогірської громади пошкоджено 2 ангари і 5 тракторів. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 приватних будинків. 

У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, крамницю, адмінбудівлю, 2 лінії електропередач і 5 газогонів; у Марковому поранено людину, пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 1011 людей, зокрема 53 дитини.
