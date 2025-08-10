Окупанти майже 30 разів обстріляли Донеччину, є пошкодження будинків

З лінії фронту евакуйовано 1011 людей, з них – 53 дитини.

Російська армія за минулу добу 28 разів обстріляла населені пункти Донеччини. Відомо про загиблих і поранених, а також пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини", – ідеться у повідомленні.

У Шаховому Покровського району зруйновано 31 приватний будинок. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок; у Середньому загинула людина.

У Микільському Святогірської громади пошкоджено 2 ангари і 5 тракторів. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 приватних будинків.

У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, крамницю, адмінбудівлю, 2 лінії електропередач і 5 газогонів; у Марковому поранено людину, пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

