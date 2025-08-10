Сили оборони: росіяни намагаються взяти під контроль острівну зону в дельті Дніпра

На півдні ворог проводить перегрупування, логістичні і розвідувальні заходи для відновлення активних штурмових дій.

На півдні України російська армія продовжує активні штурмові дії на Придніпровському напрямку,. Ворог намагається взяти під контроль острівну зону в дельті Дніпра.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"На Півдні України противник продовжує активні штурмові дії на Придніпровському напрямку, намагаючись взяти під контроль острівну зону в дельті Дніпра. А також за останні декілька діб постійно збільшує кількість ударів дронами-камікадзе", – ідеться у повідомленні.

Загалом на Придніпровському напрямку ворог здійснив 6 невдалих спроб захопити плацдарми на острові Білогрудий і біля Антонівського автомобільного мосту, намагаючись вибити з позицій українських бійців. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні спроби прорвати оборону наших захисників поблизу Новоандріївки, а також завдав авіаційних ударів по позиціях наших військ поблизу цього населеного пункту.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз атакував біля Малинівки і завдав авіаційного удару по Залізничному. Наразі він проводить перегрупування, логістичні і розвідувальні заходи для відновлення активних штурмових дій.

Зафіксовано 201 ворожий обстріл з використанням замалим 700 боєприпасів. Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 670 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 140 скидів з БпЛА, використавши понад 170 боєприпасів.

На південному напрямку за минулу добу ворог застосовував авіацію, завдавши 4 авіаудари із застосуванням 68 некерованих авіаційних ракет. Ворог завдав ударів по Львовому на Херсонщині та Новоандріївці і Залізничному в Запорізькій області.