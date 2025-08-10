Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

ДПСУ: активність ворожих ДРГ на кордоні Сумщини помітно зменшилася

Ворог збільшив обстріли прикордоння України, застосовуючи дрони.

ДПСУ: активність ворожих ДРГ на кордоні Сумщини помітно зменшилася
Фото: ukrinform.ua

Активність російських ДРГ на кордоні Сумщини значно зменшилась. Водночас загроза нікуди не зникла, як і для Харківщини та Чернігівщини.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Зараз ДРГ противника значно поменшало. Ми не фіксуємо такої великої кількості застосувань, хоча раніше досить активно диверсійно-розвідувальні групи противника діяли, особливо в межах Сумської області, хоча загроза ніколи не зникала і для Харківщини, де також цього року диверсанти ворога викривалися, і по Чернігівщині", – каже Демченко.

Речник наголошує, що в будь-який момент російські окупанти можуть знову вдатися до застосування ДРГ.

"Ситуація по кордону з Росією, звісно, не проста і, в першу чергу, характеризується обстрілами і в межах Чернігівської області, і Харківщини і Сумщини. Більшість обстрілів у межах Сумської області, ворог продовжує використовувати все, напевно, наявне озброєння, зокрема і авіацію, скидаючи керовані авіаційні бомби, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами", – каже речник.

Водночас, ворог активно застосовує FPV-дрони та дрони на оптоволокні на прикордонні України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies