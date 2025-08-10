ДПСУ: активність ворожих ДРГ на кордоні Сумщини помітно зменшилася

Активність російських ДРГ на кордоні Сумщини значно зменшилась. Водночас загроза нікуди не зникла, як і для Харківщини та Чернігівщини.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Зараз ДРГ противника значно поменшало. Ми не фіксуємо такої великої кількості застосувань, хоча раніше досить активно диверсійно-розвідувальні групи противника діяли, особливо в межах Сумської області, хоча загроза ніколи не зникала і для Харківщини, де також цього року диверсанти ворога викривалися, і по Чернігівщині", – каже Демченко.

Речник наголошує, що в будь-який момент російські окупанти можуть знову вдатися до застосування ДРГ.

"Ситуація по кордону з Росією, звісно, не проста і, в першу чергу, характеризується обстрілами і в межах Чернігівської області, і Харківщини і Сумщини. Більшість обстрілів у межах Сумської області, ворог продовжує використовувати все, напевно, наявне озброєння, зокрема і авіацію, скидаючи керовані авіаційні бомби, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами", – каже речник.

Водночас, ворог активно застосовує FPV-дрони та дрони на оптоволокні на прикордонні України.