Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через "Дію": чому Укрзалізниця порушує наші права?
На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждали 2 цивільних

Мешканці Білозерки і Херсона зазнали поранень унаслідок обстрілів РФ 8 серпня.

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждали 2 цивільних
наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

До лікарні звернулися двоє мешканців Білозерки і Херсона, які пострапили під ворожий обстріл 8 серпня. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Білозерки, який восьмого серпня постраждав через атаку російського БпЛА. Ворог скинув вибухівку з дрона на 52-річного чоловіка, який перебував на подвірʼї будинку", – ідеться у повідомленні. 

Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та струсом головного мозку.

Також меддопомога знадобилась літній жінці, яка зранку восьмого серпня потрапила під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона. 

У 76-річної херсонки, яка в момент ворожої атаки перебувала біля зупинки, діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Постраждала лікуватиметься амбулаторно.
