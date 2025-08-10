На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждали 2 цивільних

До лікарні звернулися двоє мешканців Білозерки і Херсона, які пострапили під ворожий обстріл 8 серпня.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Білозерки, який восьмого серпня постраждав через атаку російського БпЛА. Ворог скинув вибухівку з дрона на 52-річного чоловіка, який перебував на подвірʼї будинку", – ідеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та струсом головного мозку.

Також меддопомога знадобилась літній жінці, яка зранку восьмого серпня потрапила під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона.

У 76-річної херсонки, яка в момент ворожої атаки перебувала біля зупинки, діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Постраждала лікуватиметься амбулаторно.