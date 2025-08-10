Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини, є жертви серед цивільних

Упродовж доби російські окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини. Загинули 2 цивільних, ще 17 – поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Білозерка, Берислав, Берегове, Велетенське, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Надіївка, Наддніпрянське, Новокаїри, Новоберислав, Новоолександрівка, Олександрівка, Осокорівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Томарине, Токарівка, Червоний Маяк, Чорнобаївка, Золота Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 17 – дістали поранення.