ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за суботу, 9 серпня: майже 120 боєзіткнень, атака на логістичний хаб "шахедів" у Татарстані

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, лісові пожежі в Європі. Яким запам’ятається 1263-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 9 серпня: майже 120 боєзіткнень, атака на логістичний хаб "шахедів" у Татарстані
Нікопольщина після обстрілів
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 серпня відбулося 118 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 серпня – в новині.

Одна людина загинула через ворожу атаку на Василівський район Запорізької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни завдали удару по Степногірській громаді і поцілили по житловій забудові. Зруйнований приватний будинок.

“На власному подвірʼї загинула 61-річна жінка”, ‒ зазначив голова ОВА.

У Харкові російська армія поцілила у меблеву крамницю, постраждали люди.

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що пʼятеро постраждалих внаслідок ворожого удару перебувають під наглядом медиків у лікарні. Всі вони у середньому стані тяжкості.

9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ атакували логістичний хаб у Татарстані, де зберігаються готові до використання "Шахеди".

"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад розташований у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан", — ідеться у повідомленні СБУ.

На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху виникла пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

"Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", — додають у відомстві.

Європейські держави та Україна в суботу, 9 серпня, відповіли на план Путіна щодо припинення вогню контрпропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та очільником Кремля могли набрати обертів, пише The Wall Street Journal із посиланням на двох європейських чиновників, знайомих з переговорами.

Зокрема європейці відхилили російську пропозицію обміняти контрольовані Україною частини Донецької області на припинення вогню.

Європейські країни, включаючи Велику Британію, Німеччину та Францію, а також Україну, поспішили відреагувати на мирну пропозицію, яка виникла в результаті зустрічі минулого тижня між Путіним та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом у Кремлі. Після цих переговорів президент Трамп пропустив сам встановлений термін для запровадження жорстких вторинних санкцій проти Росії та погодився на зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня.

Докладніше – в новині.

У Європі - лісові пожежі. У Греції загинуло три людини, протоку Дарданелли перекрили.

Зі займанням біля Афін боряться понад 260 пожежників.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
