У ДПСУ прокоментували заяву Лукашенка про виведення військ РФ через Київ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається зняти з себе відповідальність, заявляючи, що РФ начебто "виводила свої війська після навчань через територію України", а не здійснила вторгнення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише LIGA.net.

Речник вважає заяву Лукашенка "абсурдною", адже диктатор намагається відкинути від себе ту відповідальність, яку його держава має нести за те, що відкрила свій кордон для російських військ, які здійснили вторгнення в Україну, зокрема з території Білорусі.

"Можливо, цим Лукашенко хоче так забути 24 лютого 2022 року, але звісно, що весь світ, і Україна в першу чергу, ніколи про те не забуде, пригадуючи, як саме з Білорусі російські війська також зайшли на територію нашої країни", – сказав Демченко.

Речник Держприкордонслужби назвав кордон з Білоруссю "важливим", як і з Росією. "Ми розуміємо, що в будь-який момент вони вигадають знову якусь казку, якою будуть прикриватися, і, власне, ми маємо нарощувати наші оборонні можливості по кордону з Білоруссю", – каже Демченко.

Демченко наголосив, що наразі змін по лінії кордону військові не відмічають. Ситуація залишається контрольованою.

В інтерв’ю журналісту Time Саймону Шустеру, яке вийшло 8 серпня, Лукашенко заявив, що нібито не знав про заплановане вторгнення Росії в Україну.

Він начебто дізнався про початок повномасштабної війни із заяви російського диктатора Володимира Путіна. Він згадав про білорусько-російські навчання, які проходили перед вторгненням і зазначив, що росіяни нібито почали виводити війська.

"Вони почали виводити війська. Це, якщо ви уявляєте Гомель, на південь. Десь літаком, але переважно залізницею. Це практично на кордоні з Україною. Якоїсь миті повернули на південь, направо", – пояснив диктатор.

За його словами, росіяни пройшли "старою дорогою Ленінград–Одеса й зайшли в Україну".