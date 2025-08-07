Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Розвідка: Лукашенко готує армію до придушення протестів і посилення контролю над суспільством

Білоруський диктатор Лукашенко готує армію до придушення протестів і посилення контролю над суспільством, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

Проєкт нового закону «Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки і оборони» радикально змінює підходи до безпеки: білоруська армія отримує ширші повноваження, зокрема щодо дій усередині країни.

Центральний акцент – на силовій складовій. Якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових та соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті – саме збройний захист. Згідно з оновленням, армія в умовах війни має не лише відбивати агресію, а й «завдавати поразки супротивнику» з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам.

Особливу увагу привертає розширення функцій армії в мирний час. Військові офіційно залучаються до запобігання внутрішньому збройному конфлікту, участі в інформаційному протистоянні «в інтересах держави», реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах, а також протидії прикордонним провокаціям.

Крім того, вводиться ширше тлумачення підстав для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не лише у випадку нападу на Білорусь, а й на Союзну державу або країну-члена ОДКБ.
