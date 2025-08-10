Російські окупанти вбили та поранили чотирьох цивільних на Запоріжжі

Упродовж доби окупанти завдали 491 удар по 15 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок осбстрілів три людини загинули і одна поранена.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Плавнях, Новоданилівці, Малинівці, Білогір’ю.
322 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Григорівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
6 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку. 159 артилерійських ударів завдано по території Біленького, Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир, нежитлових приміщень та автомобіля.