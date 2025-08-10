Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Російські окупанти вбили та поранили чотирьох цивільних на Запоріжжі

Ворог завдав 491 удар по населених пунктах області.

Російські окупанти вбили та поранили чотирьох цивільних на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 491 удар по 15 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок осбстрілів три людини загинули і одна поранена.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Плавнях, Новоданилівці, Малинівці, Білогір’ю. 

322 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Григорівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне. 

6 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку. 159 артилерійських ударів завдано по території Біленького, Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир, нежитлових приміщень та автомобіля.

  • Одна людина загинула через ворожу атаку на Василівський район Запорізької області.
  • Також унаслідок дронової атаки РФ по прифронтовому Гуляйполю Пологівського району постраждала 68-річна жінка.
