Російські окупанти вбили та поранили чотирьох цивільних на Запоріжжі

Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир, нежитлових приміщень та автомобіля.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку. 159 артилерійських ударів завдано по території Біленького, Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 491 удар по 15 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок осбстрілів три людини загинули і одна поранена.

