Сили оборони ліквідували ще 950 російських загарбників за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів та знищили 140 ворожих БпЛА.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1063240 (+950) осіб
- танків – 11089 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23107 (+4) од
- артилерійських систем – 31343 (+70) од
- РСЗВ – 1460 (+4) од
- засоби ППО – 1204 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50455 (+140)
- крилаті ракети – 3556 (+1)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57982 (+126)
- спеціальна техніка – 3936 (+0)
Дані уточнюються.