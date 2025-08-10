У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 950 російських загарбників за добу

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів складають близько 1 063 240.

Сили оборони ліквідували ще 950 російських загарбників за добу
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських  окупантів та знищили 140 ворожих БпЛА.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1063240 (+950) осіб
  • танків  – 11089 (+1) од
  • бойових броньованих машин  – 23107 (+4) од
  • артилерійських систем  – 31343 (+70) од
  • РСЗВ  – 1460 (+4) од
  • засоби ППО  – 1204 (+0) од
  • літаків  – 421 (+0) од
  • гелікоптерів  – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 50455 (+140)
  • крилаті ракети  – 3556 (+1)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 57982 (+126)
  • спеціальна техніка  – 3936 (+0)

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies