Сили оборони ліквідували ще 950 російських загарбників за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів та знищили 140 ворожих БпЛА.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів складають близько 1 063 240.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies