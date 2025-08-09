За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: двоє людей загинули, понад 15 поранених (оновлено)

Люди перебували в автобусі на момент обстрілу.

Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: двоє людей загинули, понад 15 поранених (оновлено)
Фото: прокуратура Херсонської області

Російські окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро пасажирів. Двоє людей загинули.

Оновлення. Ще 16 цивільних отримали поранення та були госпіталізовані, серед них 2 постраждалих – у важкому стані.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 08:00 поблизу Херсона росіяни атакували з дрона маршрутний автобус. Наразі відомо про шістьох постраждалих. До лікарень доставили двох жінок, яким 66 та 75 років, а також чотирьох чоловіків, яким 23, 69, 83 та 61 рік", — ідеться у повідомленні. 

У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії, уламкові поранення. Щонайменше двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані. 

За інформацією прокуратури області, росіяни атакували маршрутку безпілотником.

"Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація уточнюється". 

Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.
