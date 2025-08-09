Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: двоє людей загинули, понад 15 поранених (оновлено)

Люди перебували в автобусі на момент обстрілу.

Російські окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро пасажирів. Двоє людей загинули.

Оновлення. Ще 16 цивільних отримали поранення та були госпіталізовані, серед них 2 постраждалих – у важкому стані.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 08:00 поблизу Херсона росіяни атакували з дрона маршрутний автобус. Наразі відомо про шістьох постраждалих. До лікарень доставили двох жінок, яким 66 та 75 років, а також чотирьох чоловіків, яким 23, 69, 83 та 61 рік", — ідеться у повідомленні.

У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії, уламкові поранення. Щонайменше двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані.

За інформацією прокуратури області, росіяни атакували маршрутку безпілотником.

"Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація уточнюється".

Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.