На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще 3 — зазнали поранень

Російські окупанти атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини, унаслідок обстрілів одна людина загинула, троє зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Клапая, Білозерка, Ромашкове, Берегове, Дніпровське, Дослідне, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Софіївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Урожайне, Милове, Дудчани, Республіканець, Качкарівка, Нова Кам'янка, Золота Балка, Михайлівка, Бургунка, Тягинка, Вірівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Львове, Осокорівка, Червоний Маяк, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили тролейбус та приватні гараж й автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення, з них — 1 дитина.