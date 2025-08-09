Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Правоохоронці підозрюють, що екскерівництво Держпродспоживслужби Вінницької області за хабарі роздавало службове житло

Підозрювані у справі є вже колишній начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та ексначальник Вінницького районного управління Держпродспоживслужби.

Правоохоронці підозрюють, що екскерівництво Держпродспоживслужби Вінницької області за хабарі роздавало службове житло
Фото: прокуратура

Правоохоронці підозрюють, що екскерівництво Держпродспоживслужби Вінницької області за хабарі роздавало службове житло, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Історія триває з квітня 2025 року, коли посадовці запропонували своєму підлеглому за хабар у розмірі 12 тисяч доларів видати йому службове житло у м. Немирів. Аванс працівник повинен був віддати на початку, а решту – після отримання житла у власність.

Під час одержання 6 тисяч доларів як частини обумовленої суми неправомірної вигоди 24 квітня тоді ще начальника Вінницького райуправління Держпродспоживслужби було затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрано запобіжний захід.

Надалі в межах розслідування були здобуті докази вини іншого посадовця, який на той час був начальником Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Під час обшуку за місцем його проживання, зокрема був вилучений кокаїн та метамфетамін, який він зберігав.

За процесуального керівництва прокуратури 8 серпня йому також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч 1 ст. 309 КК України.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн грн.

Досудове розслідування триває.
