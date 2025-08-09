«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем Сил оборони, запевняють військові

Українські бійці тримають під вогневим контролем позиції росіян на глибину до 25 кілометрів.

Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем Сил оборони, запевняють військові
Військовослужбовці групи інженерного забезпечення 24-ї окремої механізованої бригади очищають тиловий шлях до м. Часів Яр, Донец
Фото: EPA/UPG

Більша частина Часового Яру залишається під контролем Сил оборони.

Про це заявив в етері телемаратону речник 11-го армійського корпусу підполковник Дмитро Запорожець.

За його словами, українські бійці тримають під вогневим контролем позиції росіян на глибину до 25 кілометрів. 

«Якщо маємо на увазі жирні цілі — РЛС чи засоби радіолокаційної розвідки — то використовуються FPV чи засоби старшого начальника у вигляді HIMARS», — зазначив речник 11-го армійського корпусу.

Тим часом сам противник наразі не проявляє глобальної активності, очікуючи на розвиток подій на Торецькому напрямку для просування на Костянтинівку.

Запорожець спростував російські фейки про нібито просування росіян у місті, пояснивши, що прапори, які демонстрували окупанти, були встановлені на вже давно захоплених локаціях задля пропаганди. 
Теми: , ,
