Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем Сил оборони, запевняють військові

Більша частина Часового Яру залишається під контролем Сил оборони.

Про це заявив в етері телемаратону речник 11-го армійського корпусу підполковник Дмитро Запорожець.

За його словами, українські бійці тримають під вогневим контролем позиції росіян на глибину до 25 кілометрів.

«Якщо маємо на увазі жирні цілі — РЛС чи засоби радіолокаційної розвідки — то використовуються FPV чи засоби старшого начальника у вигляді HIMARS», — зазначив речник 11-го армійського корпусу.

Тим часом сам противник наразі не проявляє глобальної активності, очікуючи на розвиток подій на Торецькому напрямку для просування на Костянтинівку.

Запорожець спростував російські фейки про нібито просування росіян у місті, пояснивши, що прапори, які демонстрували окупанти, були встановлені на вже давно захоплених локаціях задля пропаганди.