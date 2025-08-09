Окупаційні війська обстріляли Херсонську громаду і поранили людину

9 серпня близько 18:30 російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне Херсонської громади.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Через ворожу атаку частково зруйнований будинок, у якому перебувала жителька.
«Літня жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості», - зазначила пресслужба адміністрації.
- Того ж дня російські окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждали шістнадцять пасажирів. Двоє людей загинули.