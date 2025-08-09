СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Війна

Окупаційні війська обстріляли Херсонську громаду і поранили людину

У потерпілої – контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травма.

Окупаційні війська обстріляли Херсонську громаду і поранили людину
"швидка"
Фото: United24

9 серпня близько 18:30 російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне Херсонської громади. 

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Через ворожу атаку частково зруйнований будинок, у якому перебувала жителька.

«Літня жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості», - зазначила пресслужба адміністрації.

  • Того ж дня російські окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждали шістнадцять пасажирів. Двоє людей загинули.
