Генштаб підтвердив удар Сил оборони по Саратовському нафтопереробному заводу

Сьогодні вночі українські безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Там виникли пожежі.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вночі Сили безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання БпЛА на території НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури російської федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", – ідеться у повідомленні.