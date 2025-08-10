Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив удар Сил оборони по Саратовському нафтопереробному заводу

Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, задіяних у забезпеченні ЗС РФ нафтопродуктами.

Генштаб підтвердив удар Сил оборони по Саратовському нафтопереробному заводу
Фото: Генштаб

Сьогодні вночі українські безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Там виникли пожежі.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вночі Сили безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання БпЛА на території НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури російської федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", – ідеться у повідомленні.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies