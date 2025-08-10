Безпілотники атакували російський НПЗ у Саратові

Уночі 10 серпня група безпілотників здійснила атаку на нафтопереробний завод у російському місті Саратов. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Про це інформують місцеві ТГ-канали.

У Саратові безпілотники атакували нафтопереробний завод. Про це повідомляють місцеві мешканці. Також у Росавіації повідомили, що аеропорт Саратова призупинив роботу.

Губернатор Олександр Гусєв заявив про нібито збиті 10 БпЛА. А у Міноборони РФ заявили про начебто за ніч засоби ППО знищили та перехопили 121 український безпілотник:

29 - над територією Краснодарського краю; 15 – над територією анексованого Криму; 13 – над територією Брянської області; 12 – над територією Білгородської області; 9 – над територією Воронезької області (місцева влада стверджувала, що вночі збили близько 10 БПЛА); по 8 – над територіями Саратовської області та Ставропольського краю; 7 – над територією Калузької області; 6 – над територією Тульської області; 5 – над територією Ростовської області; 4 – над територією Рязанської області; 2 – над акваторією Азовського моря; по 1 – над територіями Смоленської, Орловської та Тверської областей.