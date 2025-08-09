СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
На Харківщині під час сільгоспробіт виявили нездетоновану авіабомбу

Піротехніки вивезли і знищили бомбу.

На Харківщині під час сільгоспробіт виявили нездетоновану авіабомбу
Фото: Центр розмінування

На Харківщині під час сільгоспробіт виявили нездетоновану авіабомбу.

Про це повідомляє міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування. 

Під Куп’янськом, під час покосу трави, аграрії виявили нездетоновану авіаційну бомбу, про що відразу повідомили надзвичайників. 

На місце небезпечної знахідки відразу виїхали сапери піротехнічного відділення, які  вивезли авіабомбу з небезпечної території та знищили її на спеціальному підривному майданчику.

У разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, не чіпайте їх та негайно телефонуйте 101, 102 чи 112.
