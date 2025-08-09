«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Миколаєві чоловік напав на співробітника ТЦК під час перевірки документів

Представники ТЦК у відповідь застосували до чоловіка “заходи фізичного впливу”.

У Миколаєві чоловік напав на співробітника ТЦК під час перевірки документів
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Учора, 8 серпня, під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення одного із ТЦК та СП міста Миколаїв спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина  для перевірки військово-облікових документів.

Як зазначає Миколаївський обласний ТЦК та СП, у ході перевірки з’ясувалося, що громадянин – військовозобов’язаний та перебуває у розшуку з 30.07.2025, у зв’язку з порушенням вимог статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу». Отже, підстав для відстрочки від мобілізації до лав Збройних Сил України не мав.

На законну вимогу пред'явити військово-облікові документи громадянин відреагував агресивною – застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК та СП.

Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього.

Було здійснено адміністративне затримання та доставка до найближчого ТЦК представниками поліції.

Подальші обставини інциденту встановлюються керівництвом Миколаївського обласного ТЦК та СП. 

За результатами проведеної роботи буде надана правова оцінка зазначеним подіям.
﻿
