Окупанти обстріляли 45 населених пунктів Сумщини, є поранений

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 45 населених пунктів Сумщини, є поранений.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 9 серпня до ранку 10 серпня 2025 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 45 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах," – ідеться в повідомленні.

Унаслідок детонації ворожої міни у Середино-Будській громаді поранений 66-річний місцевий житель.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БПЛА, також здійснив удари FPV-дронами, БПЛА по території Сумщини.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Глухівській громаді – автомобіль, у Краснопільській – житловий будинок, у Лебединській – нежитлова будівля" – зазначається у повідомленні.

У Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людини.