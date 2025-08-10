За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів Сумщини, є поранений

У Середино-Будській громаді поранений 66-річний місцевий житель.

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів Сумщини, є поранений
Росіяни атакували Миропільську громаду Сумщини
Фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 45 населених пунктів Сумщини, є поранений.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 9 серпня до ранку 10 серпня 2025 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 45 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах," – ідеться в повідомленні.

Унаслідок детонації ворожої міни у Середино-Будській громаді поранений 66-річний місцевий житель.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БПЛА, також здійснив удари FPV-дронами, БПЛА по території Сумщини.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Глухівській громаді – автомобіль, у Краснопільській – житловий будинок, у Лебединській – нежитлова будівля" – зазначається у повідомленні.

У Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людини.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies